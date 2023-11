1700 mégawatts (MW) en énergies renouvelables, encore en phase d’A.O

Les projets de production des énergies renouvelables d’une capacité de 1700 mégawatts (MW) sont encore en phase d’appels d’offres et leurs accords seront soumis à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dés leur conclusion, a indiqué la Cheffe du cabinet du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Ahlem Syeb .

Dans sa réponse, samedi, aux questions des députés lors de l’examen du budget de la mission du ministère de l’Industrie en plénière, a rappelé que a souligné le coût de production des énergies renouvelables est inférieur à celui du gaz, ajoutant que les énergies renouvelables permettront d’économiser 800 millions de dinars.

Au sujet des pannes électriques, Sayeb a souligné que la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) est penchée sur la réparation des pannes de son réseau qui s’étend sur 13 mille kilomètres, rappelant que la STEG compte 13 mille employés et 4,3 millions de clients.

A l’issue des discussions , l’Assemblée des représentants du peuple a approuvé le budget de la mission de l’Industrie, des mines et de l’énergie fixé dans le cadre du Budget de l’Etat 2024, avec 99 voix pour, 16 abstentions et quatre voix contre

- Publicité-