Les propriétaires de cafés et de restaurants observeront, vendredi, un sit-in

Les propriétaires de cafés et de restaurants observeront, vendredi 16 octobre 2020, à 10h00 du matin, un sit-in devant le théâtre municipal de la capitale, pour demander aux autorités de leur permettre d’utiliser de nouveau, les tables et les chaises, dans les cafés et restaurants, tout en s’engageant, de leurs côtés, à appliquer le protocole sanitaire en vigueur.

Selon un communiqué, publié mardi, par l’organisation patronale, cette décision de sit-in a été prise lors d’une réunion tenue au siège de l’UTICA, à laquelle ont pris part Mohamed Faouzi Hanafi, président de la Chambre nationale des propriétaires de cafés, catégorie 1, les présidents de chambres régionales de cafés des gouvernorats du Grand Tunis et un représentant de la Chambre syndicale des restaurants, et ce, en présence de Bechir Zaoui, président de la Fédération nationale des métiers.

Pour rappel, le comité de lutte contre les catastrophes avait décidé, récemment, de retirer les chaises et les tables pendant 15 jours, à partir du 09 octobre 2020, et ce, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.