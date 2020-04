Les propriétaires de louages réclament des crédits pour faire face au confinement

La chambre syndicale nationale des propriétaires des louages a appelé le gouvernement à faire bénéficier les propriétaires et chauffeurs des voitures de louage de micro-crédits , avant le début du mois de Ramadan 2020.

Elle a indiqué dans un communiqué publié vendredi, que sa demande tient compte de la situation financière que traverse le pays, ajoutant que les professionnels rembourseront ces montants d’autant qu’il s’agit de micro-crédits et non pas d’aides ou subventions.

La Chambre a exprimé, sa crainte de ne plus pouvoir calmer ses adhérents ajoutant qu’elle “n’assumerait aucune responsabilité en cas de débordements provoqués par la négligence de l’administration et du gouvernement”.

La Chambre a fait savoir que les banques et les sociétés de leasing ont déjà déduit les mensualités de crédits contractés par les professionnels, ce qui aggravé leur situation estimant que l’aide sociale (200 dinars) n’est pas suffisante pour couvrir leurs dépenses.

A rappeler les louages ont arrêté leurs activités, depuis l’annonce du confinement général, le 22 mars 2020.