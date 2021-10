Les Pros de la banque répondent à Yassine Gouaia

Faisant suite aux déclarations de Yassine Gouaia, présenté comme président de l’Organisation nationale des entrepreneurs à African Manager, l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF), rappelle qu’à deux reprises, le 31 juillet puis le 27 août 2021, une délégation de l’APTBEF a été reçue par le président de la République, Kais Saied, rencontres au cours desquelles l’engagement du secteur bancaire et financier à soutenir et financer l’économie nationale dans les circonstances exceptionnelles actuelles pour accompagner l’Etat a été une nouvelle fois confirmé. A cet égard, l’APTBEF souligne qu’il a été décidé, après approbation du chef de l’Etat, du train de mesures suivantes:

1) L’engagement des banques à soutenir les petits promoteurs ainsi que les petites et moyennes entreprises dont les effectifs ne dépassent pas les 200 salariés en appliquant un taux d’intérêt maximum de situant à TMM +2 sur les nouveaux crédits qu’ils contracteront à court terme, hors découverts, pour une durée maximale d’un an, dans le but de permettre à ces opérateurs économiques de faire face aux effets de la pandémie de Covid-19 et de reprendre leur activité (en soulignant que le taux d’intérêt habituellement applicable se situe entre TMM+2 et TMM+5).

2) Dans le cadre de son engagement solidaire, le secteur a annoncé le versement d’une aide sociale circonstancielle financée par la Banque mondiale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 à ceux qui en bénéficieront sans appliquer de commission.

3) Les banques et les établissements financiers vont consacrer un montant de 160 MDT, correspondant à 2% des excédents bruts perçus en 2020 et ce afin de soutenir la communauté nationale notamment dans les domaines de la santé et de l’enseignement dont 50 MDT consacrés à la réussite de la rentrée scolaire.

L’APTBEF rappelle par ailleurs que depuis le début de la crise Covid -19, les montants de crédits sans garantie Sotugar accordés par le secteur bancaire s’élèvent à fin septembre 2021 à 3217 millions de TND, touchant 5485 entreprises avec un taux de rejet ne dépassant pas les 8 %. Les fonds débloqués ont atteint 2507 millions TND, soit un taux de 78 %. L’enveloppe des crédits accordés et assortis de la garantie Sotugar s’élève à 938 millions de TND au bénéfice de 2308 entreprises. Le taux de rejet ne dépassant pas les 6 %.

S’agissant des reports d’échéances, le secteur bancaire a fait bénéficier 20576 entreprises, toutes tailles confondues, des mesures d’accompagnement annoncées par la circulaire 2020- 6 pour une enveloppe globale de 5573 millions de TND. Le taux d’acceptation des dossiers frôle les 100 %.

Ces indicateurs prouvent sans équivoque que le secteur bancaire est foncièrement engagé dans un processus d’accompagnement irréversible des entreprises tunisiennes notamment dans les moments difficiles.

Tout en restant consciente des enjeux et des contraintes du contexte local et international et attentive aux attentes des opérateurs économiques tunisiens, la communauté bancaire réitère son engagement indéfectible pour contribuer à créer les meilleures conditions à même de préserver et consolider notre tissu économique et notamment nos TPME face aux dégâts collatéraux de la crise sanitaire .

L’APTBEF assure se tenir à la disposition de toutes les parties concernées pour fournir une information fiable et responsable. Elle réitère sa demande pour que toute analyse ou avis s’assoie sur des éléments factuels alliant précision, profondeur et pertinence.