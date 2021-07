Les quantités d’oxygène et les équipements médicaux seront distribués dans toutes les régions qui en ont besoin, uniquement sur des « bases scientifiques »

La présidence de la république a fait savoir mardi, dans un communiqué, que les quantités d’oxygène et les équipements médicaux envoyés à la Tunisie par nombre de pays frères et amis, commençeront à être distribuées dans toutes les régions qui en ont besoin, sur l’ensemble du territoire, selon un classement fondé sur « des bases scientifiques pures », sous la supervision de la direction générale de la santé militaire.

Le pont aérien de solidarité spontanée, établi par nombre de pays frères et amis, pour soutenir les efforts de la Tunisie dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, se poursuit depuis ce matin. Deux avions militaires ont atterri à l’aéroport Tunis-Carthage, le premier jordanien, était chargé d’équipements et de matériel médicaux et le second koweitien, transportait d’importantes quantités d’oxygène.

