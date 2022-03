Les quartiers écologiques bientôt dotés d’une charte

Le projet de la Charte des quartiers écologiques et l’examen des possibilités d’adoption des critères écologiques lors de construction de cités résidentiels, par l’Agence Foncière d’Habitation (AFH) ont été au centre d’une journée d’information, organisée, mercredi, à Gammarth.



« L’AFH a lancé, depuis l’année 2019, une étude pour mettre en place une charte dédiée aux quartiers écologiques », a indiqué Mohamed El Khames Abidi, PDG de l’Agence, soulignant que le projet de cette charte a été élaboré en coordination avec toutes les structures concernées et dont le contenu des engagements a été formulé de manière à les adapter au cadre urbain, législatif et environnemental tunisien.



La charte s’articule autour de trois axes, à savoir la charte en elle-même comme étant un document d’engagement entre toutes les parties concernées par le projet; le cadre référentiel du quartier écologique (avec les mécanismes de suivi et d’évaluation des projets d’aménagement); et le guide du quartier écologique (qui fournit les outils et les méthodes adéquats permettant de mener des projets d’aménagement urbain dans le cadre de développement durable).



La charte écologique présente 20 engagements qui prennent en compte tous les éléments et composantes de la mise en œuvre du projet, dont la démarche à adopter pour la construction des quartiers écologiques, la rationalisation des opérations d’aménagement, l’adaptation aux changements climatiques, le développement urbain…



L’organisation de cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’adoption de la méthode participative dans la réalisation des quartiers écologiques, a souligné Abidi notant que ces derniers doivent respecter les nouveaux critères de construction et les principes de développement durable, à travers la rationalisation de l’exploitation des ressources naturelles et la bonne gouvernance.



Il est à noter que l’AFH se penche, en collaboration avec l’Agence Française de Développement, sur l’élaboration d’un projet du quartier écologique, sur une superficie de 73 ha, dans le cadre du projet « Les jardins de Tunis ».