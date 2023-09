Les questions économiques et financière en examen

L’examen des questions économiques et financières, ainsi que les mécanismes et les approches sur sur le court et le moyen termes des équilibres financiers, notamment la balance commerciale, la balance des paiements et le niveau des prix, ont été au centre de la rencontre tenue samedi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, entre le Chef du gouvernement Ahmed Hachani, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi et la ministre des Finances Sihem Boughdiri.

Dans un communiqué publié samedi à Tunis, la Présidence du gouvernement a rappelé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la concertation et de la coordination continues entre le gouvernement et la BCT.

