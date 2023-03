Les radios privées chez Bouderbala pour s’entendre

Le président du Syndicat national des Radios privées, Kamel Robbana, a souligné, lors de sa rencontre, jeudi au Palais du Bardo, avec le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, le rôle des radios privées, notamment régionales, dans la promotion du développement dans le pays. Selon un communiqué publié, par l’ARP, Robbana a mis en exergue le rôle des radios privées et régionales dans l’information sur les divers programmes économiques et de développement mis en œuvre dans toutes les régions du pays. Lors de cette rencontre, Robbana a également évoqué les difficultés financières qui entravent le bon fonctionnement des radios privées, s’engageant à œuvrer davantage à l’organisation du secteur à différents niveaux, afin qu’il puisse s’acquitter de son rôle dans les meilleures conditions, selon le communiqué.

Il a également souligné l’importance du travail des députés dans les régions, » ce qui nécessite une certaine coordination avec les radios privées régionales, en vue de médiatiser leurs différentes actions et missions à travers le pays », a-t-il estimé. Pour sa part, le président de l’ARP a affirmé que la liberté de la presse et d’expression dans le pays est le principal acquis en Tunisie après la révolution, estimant que la préservation et le renforcement de cet acquis est une responsabilité partagée. Il a, dans ce sens, salué le rôle joué par la presse objective et impartiale dans la réussite des différentes échéances traversées par le pays.

Bouderbala a affirmé que, selon le règlement intérieur de l’ARP, actuellement en cours d’élaboration, la coopération avec les différents organes de presse se poursuivra tant dans le cadre de la couverture de l’activité parlementaire que lors de l’examen des projets de loi relatifs au secteur médiatique et de communication. A noter que les journalistes exerçant dans des organes de presse privés, ont été interdits de la couverture de la séance d’ouverture de l’ARP qui s’est déroulée le 13 mars courant à l’hémicycle du Bardo.