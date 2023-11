Les rebelles Houthis au Yémen s’emparent d’un navire commercial israélien

Les rebelles Houthis au Yémen ont affirmé s’être emparés dimanche d’un navire commercial israélien en mer Rouge et l’avoir détourné vers la côte yéménite, a annoncé à l’AFP un dirigeant Houthi. «Nous avons pris le contrôle d’un cargo israélien», a affirmé ce dirigeant sous couvert d’anonymat, indiquant qu’un communiqué officiel serait publié ultérieurement.

Une source maritime du port de Hodeida (ouest), contrôlé par les rebelles, a indiqué de son côté que «les Houthis avaient saisi un navire commercial et l’avaient conduit jusqu’au port d’Al-Salif à Hodeida».

Si de premières informations affirmaient qu’il s’agissait d’un navire appartenant à un Israélien, il semblerait qu’il ait depuis été revendu à une compagnie japonaise. Aucun Israélien ne se trouve à bord, a indiqué Tsahal, évoquant un incident très grave sur le plan international.

Dans un communiqué de son bureau, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a « condamné fermement l’attaque iranienne contre un navire international ».

« Le navire, qui appartient à une société britannique et est exploité par une société japonaise, a été détourné sous la direction de l’Iran par la milice yéménite Houthi », selon le communiqué du bureau du Premier ministre.

