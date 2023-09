Les recettes de l’Etat ont dépassé les 20,5 Milliards DT en 6 mois 

Selon les derniers chiffres du résultat de l’exécution du budget 2023 par le ministère tunisien des finances, les ressources budgétaires ont augmenté de 6,6 % en glissement annuel (GA), pour dépasser les 20,579 Milliards DT, essentiellement en revenus fiscaux. Ces derniers aussi ont augmenté de 8,3 % en GA pour dépasser les 18,912 Milliards DT, sans compter les 1,677 Milliard DT en recettes non-fiscales.

En face, l’Etat a dépensé un total de 20,521 Milliards DT, essentiellement en salaires et rémunérations (10,844 Milliards DT et en hausse de 2,8 %), et 4,678 Milliards DT en penses d’interventions sociales, d’où un excédent de 58,8 MDT en GA, contre un déficit de 687,2 MDT pour la période du 1er semestre 2022. Cela, en supposant que le ministère des finances a tout déclaré !