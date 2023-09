Les recettes du tourisme et les transferts des TRE couvrent à 164% le service de la dette extérieure

Tunis,7 sept. (TAP)-Les recettes du tourisme et les transferts des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) couvrent à 164% le service de la dette extérieure, selon les indicateurs monétaires et financiers quotidiens publiés, jeudi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Les recettes touristiques ont atteint, au 31 août 2023, 5165,5 millions de dinars (MD) contre 3508 MD, à la même date de l’année écoulée, enregistrant, ainsi, une progression remarquable de 1656,7MD.

De même, les transferts des TRE ont progressé d’environ 248,9 MD passant de 4871,2 MD, à fin août 2022 à 5121,1 MD, à fin août 2023.

L’institut d’émission a fait savoir, à ce propos, que les recettes du tourisme et les transferts des TRE (10285 MD) ont permis de couvrir les services de la dette extérieure cumulés dont la valeur est estimée à 6289,5 MD.

Par contre, les services de la dette extérieure ont enregistré une hausse d’environ 503,1MD et l’amélioration des indicateurs du secteur extérieur généralement a permis d’accroitre les réserves en devises atteignant, le 6 septembre 2023, 116 jours d’importation contre 113 jours à la même date de l’année écoulée, soit l’équivalent de 26291,4 MD.

A cet égard, la monnaie locale s’est appréciée face au dollar de 3,4% sachant que le taux de change d’un dollar est actuellement estimé à 3,12 dinars.

Plusieurs facteurs dont la maitrise du budget et de déficit de la balance des paiements d’une part et l’amélioration des recettes touristiques et les transferts des TRE d’autre part ont abouti à l’amélioration du secteur extérieur de la Tunisie.

