Les réformes gouvernementales au centre de l’entretien entre Bouden et une délégation de la Banque mondiale

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden s’est entretenue vendredi, au palais du gouvernement à la Kasbah, avec une délégation de la BM, dirigée par le vice-président du Groupe de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

Bouden a, à cette occasion, souligné l’importance de renforcer la coopération avec la Banque Mondiale (BM) au niveau de ses projets en Tunisie, et d’œuvrer à consolider les réformes structurelles que le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre notamment, celles à caractère social, la promotion du secteur privé et du soutien des PME.

Le vice-président de la BM a souligné l’importance du climat des affaires en Tunisie, de l’encouragement de l’investissement, de la création des emplois et de l’appui au secteur privé.



Et d’ajouter que le choix de la Tunisie pour abriter les travaux du TICAD8 témoigne du niveau atteint par ses ressources humaines mais aussi de l’importance de sa position géographique dans cette région.

Les deux parties ont passé en revue certaines réformes engagées par le gouvernement et visant particulièrement, à réaliser les équilibres financiers et à promouvoir la situation économique ainsi qu’à dépasser la situation sociale actuelle et à réduire le taux de chômage en vue de dynamiser l’économie et stimuler la croissance.