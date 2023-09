Les relations entre Israël et l’Arabie saoudite au menu de la rencontre Biden-Netanyahu

Le président américain et le Premier ministre israélien se sont rencontrés r mercredi en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Plusieurs dossiers sensibles sont au menu de cette réunion, dont la normalisation des relations avec l’Arabie saoudite.

C’est la première fois que les deux dirigeants se voient, depuis le retour au pouvoir de Benyamin Netanyahu, en fin d’année dernière. Washington préfère afficher une certaine distance avec lui. Deux dossiers préoccupent particulièrement la Maison Blanche : la colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens, et la réforme judiciaire controversée en Israël, voulue par Benyamin Netanyahu et son gouvernement.

« Israël déclassé, relégué au second plan », écrit un journal israélien. À cause d’un homme : Benyamin Netanyahu. D’ordinaire, dès qu’un Premier ministre israélien arrive au pouvoir, il est reçu dans la foulée à la Maison Blanche. Objectif : réaffirmer les liens historiques entre les deux alliés. M. Netanyahu a repris la tête du pays, en décembre dernier. Des mois d’attente, d’interrogations et de polémiques, pour qu’enfin cet été, le président américain Joe Biden daigne le convier aux États-Unis. Non pas pour une visite d’État, mais pour une simple réunion.

Le Yedioth Ahronoth étrille Benyamin Netanyahu. « Tel un dirigeant du tiers monde, [il] profite de l’Assemblée générale de l’ONU pour visiter l’Amérique », raille le quotidien israélien. Car Washington est plus que contrarié par la politique de Benyamin Netanyahu, rappelle RFI.

Malgré cela, l’allié historique de l’État hébreu œuvre pour faciliter davantage son intégration au Proche-Orient, à travers notamment la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite. Il en sera question lors de la rencontre. Mais les Saoudiens ont prévenu : « Pas de normalisation, sans le règlement de la question palestinienne ». Et cela passe, explique Riyad, « par la création d’un État palestinien ».

- Publicité-