Ammar et Dardari font revue des relations entre la Tunisie et le PNUD

Les relations de partenariat et de coopération existantes entre la Tunisie et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) étaient au centre d’un entretien entre le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Nabil Ammar, et Abdallah Dardari, Sous-Secrétaire Général, Directeur du Bureau Régional pour les Etats Arabes du PNUD, en visite de travail en Tunisie.

Le ministre a, à cette occasion, loué la contribution du programme et son appui aux efforts nationaux visant à réaliser les Objectifs du Développement Durable, notamment dans ce contexte international et régional complexe, soulignant que la Tunisie compte sur elle-même et sur ses partenaires pour atteindre les objectifs de développement durable à l’horizon 2030, lit-on dans un communiqué publié par le département.

Il a souligné l’importance de renforcer la coopération bilatérale afin de mettre en œuvre des programmes de partenariat plus adaptés aux orientations stratégiques du Plan National de réforme sociale et économique notamment en matière de gouvernance et du changement climatique et à consolider la résilience face aux répercussions négatives des changements climatiques, notamment à la lumière des crises régionales et mondiales successives et interdépendantes et leurs impacts négatifs sur l’avancement de la mise en œuvre du processus de l’Agenda des Objectifs de Développement Durable.

De son côté, le responsable onusien a affirmé sa détermination à travailler davantage avec la Tunisie en vue de réaliser les projets mis en place par le Programme des Nations Unies pour le développement de manière à répondre aux attentes de notre pays et de les aligner aux priorités du gouvernement tunisien et au plan de développement 2023-2025.

Il a souligné dans ce contexte que la prospérité et le progrès de la Tunisie sont dans l’intérêt de toute la région et de tout le monde, réaffirmant l’engagement du Programme à promouvoir le partenariat et la coopération avec la Tunisie qu’il a qualifiée de pivot dans la région.

Il a réitéré sa disposition à fournir l’expertise et l’assistance technique à notre pays et d’œuvrer à mobiliser les ressources nécessaires au financement des programmes de développement pour la prospérité de la Tunisie, selon la même source.

- Publicité-