Les relations  sino-américaines  en voie d’apaisement

Même si des désaccords politiques et économiques importants demeurent, Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, se veut résolument optimiste à l’issue de son voyage de quatre jours en Chine. Arrivée jeudi à Pékin, Janet Yellen a été reçue par plusieurs hauts responsables du gouvernement, dont le Premier ministre Li Qiang et n’a cessé de plaider pour plus d’échanges et de collaborations malgré les différends.

« D’une manière générale, je pense que mes réunions bilatérales qui ont duré au total une dizaine d’heures sur deux jours ont constitué un pas en avant dans nos efforts pour asseoir les relations entre les États-Unis et la Chine sur des bases plus solides », a-t-elle déclaré, ce dimanche, lors d’une conférence de presse à l’ambassade américaine. Cette visite, la première de la secrétaire au Trésor depuis sa prise de fonction en 2021, survient quelques semaines après celle du secrétaire d’État Antony Blinken et marque la volonté de l’administration Biden de stabiliser des relations bilatérales tendues.

« Le monde est suffisamment grand pour que nos deux pays puissent prospérer » « Les deux nations ont l’obligation de gérer cette relation de manière responsable : trouver un moyen de vivre ensemble et de partager la prospérité mondiale », a-t-elle estimé en soulignant l’importance « vitale » des contacts à haut niveau. Et d’ajouter : « Nous pensons que le monde est suffisamment grand pour que nos deux pays puissent prospérer ».

De son côté, l’agence officielle Chine Nouvelle a souligné que la rencontre entre Janet Yellen et le vice-Premier ministre He Lifeng avait permis de s’accorder sur « le renforcement de la communication et de la coopération pour faire face aux défis mondiaux ».