Les représentations commerciales du CEPEX en Afrique au service de l’export

Près de 400 entreprises tunisiennes désireuses de s’internationaliser ; ont pris part à la journée porte ouverte organisé aujourd’hui mercredi 18 décembre, au siège du CEPEX avec les membres du réseau des représentations commerciales du centre ; installés dans les pays africains à savoir : Nigéria, Kenya, Cameroun, RD Congo, et Côte-d’Ivoire

Ces entreprises sont spécialisées, notamment, dans les secteurs de l’agroalimentaire, le textile-habillement et les Industries mécaniques et électriques (IME)…

Lors de cette journée ;qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique du CEPEX basée sur l’approche client et en offrant un accompagnement de plus en plus personnalisé aux chefs d’entreprises ,les entreprises tunisiennes ainsi que tous les opérateurs économiques intéressés par le commerce international, ont pris connaissance, de toutes les opportunités offertes sur les marchés d’accréditation du réseau du CEPEX en Afrique, ainsi que des modalités d’accès des entreprises et des produits tunisiens, aux circuits commerciaux

Cette journée a également été l’occasion d’échanger avec les entreprises exportatrices et à se tenir à l’écoute de leurs besoins en matière de soutien et d’assistance pour faciliter l’accès de leurs produits aux marchés d’exportation et pour bénéficier d’un meilleur éclairage sur ces marchés et baliser le terrain pour un éventuel accompagnement dans une mission de prospection.

Premier bilan, un intérêt confirmé sur l’ensemble des marchés couverts par des représentations du CEPEX en Afrique et un besoin confirmé de la part des exportateurs tunisiens qui sont venus massivement , pour une démarche d’internationalisation traduite par une plusieurs demandes portant sur les modalités d’implantation sur ces marchés, la réglementation en vigueur et les perspectives de développement.

Cette rencontre sera suivie par des rencontres B to B le 19 décembre à Gabès, organisées en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie du sud-est (CCISE).

à noter que le réseau des représentations commerciales du CEPEX à l’étranger est présent dans 13 pays à savoir : Abidjan ;Alger ;Oran ;Abuja ;Amman ; Casablanca, Douala ;Dubai ;Kinshasa ;Milan ;Moscou ;Nairobi ;et Rotterdam

Ce réseau permet de renforcer l’effort de promotion de l’offre tunisienne dans le monde en aidant les exportateurs à identifier des niches dans les marchés à l’export et à établir des contacts utiles en les accompagnant dans leurs actions de prospection, de promotion et d’implantation.