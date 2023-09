Les réserves en devises couvrent 115 jours d’importation

Les réserves en devises de la Banque centrale de Tunisie (BCT) ont atteint, le 4 septembre 2023, les 115 jours d’importation contre 113 jours à la même date de l’année écoulée, soit l’équivalent de 26,5 milliards de dinars, selon les indicateurs monétaires et financiers quotidiens de la BCT.Ces données sont publiées au moment où l’accord financier avec le Fonds monétaire international (FMI) pour mobiliser 1,9 milliard de dollars reste suspendu, outre le parachèvement d’un ensemble d’accords financiers entre la Tunisie et des bailleurs de fonds à l’instar du gouvernement saoudien qui a accordé récemment un prêt de 400 millions de dollars pour financer le budget de l’Etat.Selon la même source, les recettes touristiques cumulées ont atteint, le 20 août 2023, 4,7 milliards de dinars et les revenus du travail cumulés (espèces) se sont établis au niveau de 4,9 milliards de dinars.

