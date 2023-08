Les réserves en or tunisien sont à 788,3 MDT

Au 30 juin 2023, les réserves en or de la Tunisie totalisaient 788,329.935 DT, et les réserves en devises 22.919,977 MDT. C’est ce qu’indique le bilan du 1er semestre 2023 de la BCT.

On y trouve aussi, une avance faite par la BCT au titre de la participation de l’Etat tunisien au capital du FMI, d’un montant de plus de 2.398,213 MDT, ainsi qu’une « facilité ouverte » à l’Etat d’un montant de 1.900 MDT.

Dans la rubrique « passifs et fonds propres », on retrouve deux comptes, l’un dit central et l’autre dit spécial, pour le gouvernement. Le premier comporte presque 320 MDT, et l’autre un peu plus de 1,778 Md DT. Presqu’au même montant (1,769 Md DT) est au nom de « Organisations étrangères