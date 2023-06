Les résultats de la 9e année de l’enseignement de base seront disponibles par SMS

Le ministère de l’éducation a annoncé lundi que les résultats de l’examen de la 9ème année de l’enseignement de base, général et technique (session 2023) seront disponibles par SMS à partir de demain mardi à 10h.

Il a précisé dans son communiqué, que les candidats peuvent envoyer un SMS sur le numéro 85005 en écrivant NEUF espace et le numéro d’inscription à l’examen.

Le numéro d’inscription doit être composé de 6 chiffres et conforme à la convocation du candidat selon le ministère de l’éducation, ajoutant que les résultats seront publiés le même jour sur le site: www.9web.tn

