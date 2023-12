Les résultats reportés négatifs dépassent 1,3 Milliard DT

Selon les chiffres rapportés dans le PV de la dernière AGO de la compagnie aérienne Tunisair, le cumul des résultats reportés négatifs a dépassé le 1,3 Milliard DT, dont le déficit de plus de 183 MDT de l’exercice 2019.

L’AGO a donné quitus total et définitif pour tous les membres du conseil d’administration de Tunisair, et nommé quatre nouveaux administrateurs, dont Besma Loukil à la place d’Amel Boughdiri, Mohamed Kraiem à la place d’Imed Turki, Taoufik Katrou au lieu de Kamel Madouri, et Jamel Baghdadi en lieu et place d’Esma Mekki