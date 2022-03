Les revendications du secteur de la sécurité sociale, objet d’une prochaine réunion entre Saied et Taboubi

La fédération générale de la sécurité sociale a indiqué jeudi que le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Taboubi, transmettra, lors d’une prochaine réunion avec le président de la République, Kais Saied, les revendications du secteur, notamment l’activation du statut.

La fédération a confirmé, dans une publication sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, après une rencontre de son bureau syndical avec le secrétaire général de l’Union, que la rencontre venait surtout clarifier ce qu’elle considérait comme des inexactitudes affectant les employés du secteur qui ont repris leur travail lundi dernier après deux semaines de grève.

Vendredi dernier, l’UGTT a appelé les travailleurs des institutions de sécurité sociale, notamment la Caisse nationale d’assurance maladie et la Caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale, à reprendre le travail après des manifestations qui ont perturbé les services rendus aux citoyens, à l’exception de ceux liés aux services d’urgence. .

Le Syndicat a annoncé son adoption des revendications des salariés travaillant dans les institutions de sécurité sociale, appelant à l’activation immédiate du statut, qui a été publié au Journal officiel le 23 février 2022, alors que le gouvernement cherche à l’activer en janvier 2023.

Il est probable que le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, rencontrerait dans les prochains jours le président de la République, selon le secrétaire général adjoint de l’Union, Sami Tahri. « On s’attend à ce que la réunion sera axée sur la situation générale du pays, en particulier les prix élevés et un certain nombre d’autres questions », a-t-il précisé.