Les forces russes tentaient mardi d’encercler les soldats ukrainiens à Severodonetsk, ville stratégique de l’est de l’Ukraine, mais les forces de Kiev affirmaient « tenir bon », au 111e jour de la guerre.

Lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois réclamé des armes « modernes » aux Occidentaux, évoquant le coût humain « terrifiant » de la bataille de Severodonetsk.

La prise de cette ville de 100.000 habitants, que les deux armées se disputent depuis des semaines, donnerait à Moscou le contrôle de la région de Lougansk et lui ouvrirait la route d’une autre grande ville, Kramatorsk, capitale de la région voisine de Donetsk. Une étape indispensable pour conquérir l’intégralité du bassin du Donbass, région essentiellement russophone en partie tenue par des séparatistes prorusses depuis 2014.

« Les Russes tentent d’encercler » les Ukrainiens à Severodonetsk, dans la ville voisine de Lyssytchansk, et dans les localités proches de Pryvillia et Borivské, a déclaré de son côté le gouverneur régional, qui affirme que les forces de Moscou ont reçu des renforts de « deux groupes de bataillons tactiques ».

« La situation est extrêmement grave », a ajouté le gouverneur, qui avait annoncé lundi que les forces ukrainiennes avaient abandonné le centre de Severodonetsk.

L’armée russe a indiqué avoir lancé des missiles sur « une vingtaine de zones » du Donbass, ainsi que sur la ville de Kharkiv, plus au nord. Et avoir procédé à des frappes aériennes sur une centaine de zones de « concentration de main-d’œuvre et d’équipements militaires des forces armées ukrainiennes ».

« Le coût humain de cette bataille (de Severodonetsk) pour nous est très élevé. Il est juste terrifiant », a déploré lundi soir le président Zelensky. Kiev fait état de 100 à 300 de ses hommes tués chaque jour.

« La bataille du Donbass restera sûrement dans l’histoire militaire comme l’une des batailles les plus violentes en Europe », a-t-il estimé. Et face au rouleau compresseur russe, « seule une artillerie moderne assurera notre avantage », a martelé le président, se disant confiant dans la capacité de son armée à « libérer le territoire ». « Nous avons juste besoin d’assez d’armes pour assurer tout cela. Nos partenaires en ont ».