Les sacs en plastique interdits dans les supermarchés et les pharmacies dès le 1er mars prochain

La Tunisie continue de sévir contre l’utilisation des sacs en plastique, une politique lancée en décembre 2015 mais mise en œuvre en mars 2017, avec l’interdiction de la distribution de sacs non biodégradables dans les supermarchés et les pharmacies à travers le pays à partir du 1er mars 2018.

Cette nouvelle restriction fait suite à la publication, le 16 janvier 2020, de l’arrêté t 32 du ministère des Affaires locales et de l’environnement qui fixe la fin de la production, de l’importation, de la commercialisation et de la distribution des sacs plastiques non biodégradables en Tunisie. Les sacs en plastique contenant une forte concentration de métaux lourds et d’origine inconnue seront interdits, selon un communiqué publié par le ministère.

Le texte sera appliqué à partir du 1er mars 2020 dans les centres commerciaux et les pharmacies et à partir du 1er janvier 2021, il sera étendu aux producteurs et distributeurs de sacs en plastique.

Les mesures qui ont été mises en œuvre jusqu’à présent ont permis une réduction considérable de l’utilisation des sacs plastiques non biodégradables en Tunisie, a déclaré le ministère, ajoutant toutefois que les besoins des industriels et ceux des distributeurs ont été pris en compte afin qu’ils puissent reconvertir leurs activités pour s’adapter à la nouvelle législation.

La mise en œuvre des nouvelles mesures sera accompagnée d’une campagne de sensibilisation pour informer les citoyens sur les dangers du plastique afin qu’ils puissent s’impliquer davantage dans la sauvegarde de l’environnement.