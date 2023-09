Les secousses enregistrées en Tunisie n’ont jamais dépassé les 5° Richter

L’universitaire et géologue Chokri Yaïch a déclaré, que tous les pays du monde sont exposés à des séismes, plus ou moins importants.

« Le risque qu’encourent certaines régions de subir des tremblements de terre puissants et dévastateurs, est plus élevé que pour d’autres », a-t-il ajouté, ce lundi sur Mosaïque fm.

Il a précisé que les plaques tectoniques sont en constant mouvement et dans des différentes directions. « La Tunisie est située au nord de la plaque africaine qui se déplace vers le Nord-est à une vitesse de 5 à 25 millimètres par an. Ce mouvement aide au stockage de l’énergie et exerce une pression sur les roches de la lithosphère (…) Une fois l’énergie libérée, un tremblement de terre se produit », a-t-il expliqué.

Chokri Yaïch a souligné que la plaque africaine couvre le Sud du Portugal et le Nord de la Tunisie, du Maroc et de l’Algérie. « Cela signifie que le Nord de la Tunisie pourrait enregistrer un séisme relativement fort, dans les 20 prochaines années », a-t-il dit.

Il a, également, indiqué que les secousses qui ont été récemment enregistrées en Tunisie, n’ont jamais dépassé les 5 degrés sur l’échelle de Richter et qu’elles n’ont jamais provoqué de dégâts.