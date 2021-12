Les séparatistes camerounais menacent de s’attaquer à l’équipe nationale tunisienne de football

Les séparatistes anglophones du Cameroun ont prévenu qu’ils pourraient s’en prendre aux quatre équipes de football – dont la Tunisie – qui disputent des matchs du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (AFCON) dans la région.

La Tunisie, la Mauritanie, la Gambie et le Mali joueront dans la ville de Limbe, dans le sud du Cameroun, à la mi-janvier, près de la région où sévit une insurrection séparatiste.

Au début du mois, le mouvement séparatiste ambazonien du Cameroun a menacé de mener des attaques contre Limbe et Buea, deux villes dont les stades accueillent des matches de la Coupe d’Afrique.

« Nous appelons la Fédération africaine de football, les fédérations internationales de football et Total Energies à prendre leurs responsabilités et à empêcher le tournoi d’avoir lieu », a déclaré le groupe d’opposition basé en diaspora « La Brigade Anti Sardinard » dans une lettre d’avertissement apparemment envoyée aux organisateurs du tournoi, consultée par le site « The New Arab ».

Les séparatistes ont déclaré qu’ils perturberaient les jeux si le gouvernement camerounais ne retirait pas ses troupes des deux régions anglophones de l’Ouest, qui tentent de se séparer du reste du Cameroun francophone depuis cinq ans dans le cadre d’une insurrection sanglante qui a coûté des centaines de vies.

Le tournoi de l’AFCON se déroulera du 9 janvier au 6 février et rassemblera 24 équipes de football africaines, des officiels et des milliers de supporters. Les autorités camerounaises ont assuré que le tournoi se déroulerait en toute sécurité et ont déployé des troupes supplémentaires dans les régions séparatistes pour empêcher les rebelles d’avancer pendant les jeux.