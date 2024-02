Les banques tunisiennes s’intéressent à l’IA pour l’optimisation de leurs risques

Deux workshops ont été organisés par le CBF, en partenariat avec « Business & AI », une entreprise tunisienne spécialisée en IA, et dédiés à l’exploration de l’« Intelligence Artificielle au service de la Veille Réglementaire et de la Cartographie des Risques de Non-Conformité ».

Ces workshops interactifs ont été animés en présence des responsables de la conformité des banques et des établissements financiers, les échanges interactifs ont exploré des thèmes clés, incluant :

L’introduction de la plateforme « RegVision », une solution innovante basée sur l’IA pour la surveillance réglementaire et la cartographie des risques liés à la non-conformité.

Une étude détaillée et automatisée de la circulaire BCT n°2021-05 qui définit le cadre de gouvernance pour les banques et institutions financières, enrichie par l’examen de textes réglementaires associés, grâce aux technologies de l’IA.

Une Mise en évidence de la complémentarité des deux processus Veille Réglementaire et Cartographie des Risques de Non-Conformité. Le prochain workshop continuera à souligner l’impact transformateur de l’Intelligence Artificielle dans l’optimisation de la veille réglementaire et dans le développement d’une cartographie précise des risques de non-conformité.

