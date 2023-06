Les soldats ukrainiens « avancent » face à la muraille russe

L’armée ukrainienne « avance » sur le front malgré une « puissante résistance » des troupes russes, notamment dans le sud de l’Ukraine, a assuré jeudi la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar. Les forces ukrainiennes ont progressé de « plus de trois kilomètres » au cours des dix derniers jours dans la zone de Bakhmout (Est), a-t-elle déclaré pendant une conférence de presse.

Dans le sud, elle a évoqué « une avancée graduelle mais certaine » des soldats ukrainiens, même si « l’ennemi [y] oppose une forte résistance ». Dans cette zone, « les forces armées ukrainiennes sont confrontées au minage total des champs », à « l’utilisation de drones kamikazes » et à « des bombardements intenses », a-t-elle énuméré.

Autour de Bakhmout, « l’ennemi mobilise actuellement des réserves supplémentaires » pour empêcher l’avancée des troupes ukrainiennes et y a en particulier transféré une unité d’assaut à partir du sud, a assuré Ganna Maliar. Au total, l’armée ukrainienne a repris « plus de 100 kilomètres carrés » en une semaine de combats, a de son côté affirmé un responsable de l’état-major de l’armée ukrainienne, Oleksiï Gromov, pendant la conférence de presse. Dans le sud-ouest de la région orientale de Donetsk, les Ukrainiens ont avancé d’environ trois kilomètres en profondeur près de la localité de Mala Tokmatchka et « jusqu’à sept kilomètres » au sud de Velyka Novossilka, a-t-il précisé.