Les soldes d’été prévus du 7 août au 17 septembre 2023

Les soldes d’été démarreront le 7 août 2023 et dureront six semaines, pour se poursuivre jusqu’au 17 septembre 2023, a annoncé mercredi le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations.

Toute infraction ne respectant pas la décision fixant la date et la période des soldes est passible de poursuites conformément à la loi n°40 de 1998 aux Techniques de Ventes et à la Publicité Commerciale, ajoute le ministère dans un communiqué.

En Tunisie, le taux d’inflation s’est replié légèrement, à 9,3% en juin 2023, contre 9,6% au mois de mai, selon les derniers chiffres de l’Institut National de la Statistique (INS). Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre juin et mai de cette année, comparé à la même période de l’année dernière.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% après une hausse de 0,5% le mois précédent. Cette hausse est expliquée principalement par l’augmentation des prix du groupe « habillement et chaussure » de 1,8% et des prix des services de restaurations et hôtelleries de 1,2%. Par ailleurs les prix de l’alimentation sont en légère baisse de (-0,1%).

MBA

- Publicité-