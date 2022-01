Les soldes d’hiver débutent le mardi 1er février 2022, pour six semaines

La saison des soldes d’hiver pour l’année en cours débutera le mardi 1er février 2022, et se poursuivra durant 6 semaines jusqu’au dimanche 13 mars 2022, a fait savoir jeudi, le ministère du Commerce et du développement des exportations.

Le ministère a appelé les commerçants à adhérer massivement, à la saison des soldes pour dynamiser l’activité commerciale et soutenir le pouvoir d’achat des citoyens.

Il a également, rappelé de l’impératif de respecter les procédures légales, en déposant les déclarations nécessaires et en s’engageant à appliquer une réduction minimale de 20%, à pratiquer le double étiquetage (ancien et nouveau prix) et à afficher toutes les données nécessaires pour que le client fasse son choix en toute transparence.