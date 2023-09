Les solutions QuantiFERON de QIAGEN recommandées par les spécialistes du rein en Tunisie

QIAGEN annonce aujourd’hui que les tests sanguins QuantiFERON ont été recommandés par les néphrologues tunisiens pour aider les patients souffrant de maladies rénales, de greffes et de dialyse. C’est la première fois au monde qu’un organisme professionnel de médecine rénale émet semblable recommandation, précise la société basée aux Pays-Bas.

Afin de détecter le plus tôt possible des complications potentiellement mortelles, la Société tunisienne de néphrologie (STN) conseille aux cliniciens spécialisés d’utiliser QuantiFERON-CMV pour évaluer la réponse immunitaire des patients au cytomégalovirus (CMV), QuantiFERON Monitor pour déterminer la force de leur système immunitaire de manière plus générale, et QuantiFERON-TB Gold Plus pour détecter l’infection tuberculeuse latente (ITL) avant qu’elle ne devienne une maladie active.

« La première recommandation au monde par des spécialistes du rein est un vote de confiance dans les tests de réponse immunitaire QuantiFERON de QIAGEN « , a déclaré Simona Grandits, Senior Director, Head of Sales and Marketing EEMEA chez QIAGEN . « Les cliniciens tunisiens trouveront dans QuantiFERON-CMV un outil innovant de prise en charge des patients en complément du test PCR pour le CMV – et dans QuantiFERON Monitor et QuantiFERON-TB Gold Plus un outil inestimable pour le suivi des réponses immunitaires spécifiques et plus larges. Ils seront en mesure d’adapter le traitement préventif et de réduire l’utilisation de médicaments potentiellement toxiques et coûteux », a-t-elle déclaré, citée par Globe Newswire.