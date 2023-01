Les sommes dues aux assurés sociaux ont dépassé l’année dernière les 86 millions de dinars, a indiqué mardi la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

La caisse a publié un communiqué explicatif en réaction à la demande du département de la sécurité sociale au sein de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) appelant à renouveler immédiatement les cartes de soins des assurés sociaux et à prolonger la validité des cartes.

Pour le renouvellement des cartes de soins, la CNAM informe les assurés sociaux de l’état de leur plafond de remboursement et les appelle à régulariser leur situation, a encore ajouté la CNAM.

La CNAM n’a jamais l’intention de priver un assuré social de son droit de renouveler sa carte de soin même en dépassant le plafond déterminé et elle les a appelé à payer les sommes restantes sans toutefois imposer un paiement immédiat en tant que condition de renouvellement des cartes de soins. Le département de la protection sociale a publié un communiqué mardi, estimant que des assurés sociaux ont été surpris de la décision de les priver depuis le début de cette année du droit de renouvellement de leur carte de soins sous prétexte d’avoir dépassé le plafond déterminé.

- Publicité-