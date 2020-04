Les structures de la jeunesse et du sport prêtes pour accueillir les tunisiens de retour de l’étranger

Le ministère de la jeunesse et des sports a décidé de mettre les différentes structures de la jeunesse et du sport régionales et locales à la disposition de la commission nationale d’hébergement des tunisiens revenant de l’étranger.

Dans un communiqué diffusé, vendredi 3 avril 2020, sur sa page “Facebook”, le ministère a annoncé avoir, notamment, mis à la disposition du ministère de la santé, le complexe de la jeunesse de Siliana, celui de Kairouan ainsi que le centre sportif d’athlétisme pour l’élite de Gabès, et ce, après des concertations engagées à l’échelle régionale avec les différents intervenant sous la supervision des gouverneurs concernés.

Par ailleurs, le département de la jeunesse et des sports a mobilisé le complexe de la jeunesse de Nabeul au profit du corps médical et paramédical de la région, tout en poursuivant les concertations avec les parties concernées dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus.