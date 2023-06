Les syndicalistes conscients des enjeux et des difficultés de l’étape

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi a souligné, dimanche, que les syndicalistes sont conscients des enjeux et des difficultés de l’étape.

Taboubi qui s’est rendu au cimetière du Djellaz à Tunis à l’occasion de la commémoration du 56e anniversaire du décès du syndicaliste, Ahmed Tlili, a mis l’accent sur l’importance de rendre hommage à la mémoire des leaders du mouvement syndical pour les sacrifices qu’ils ont consentis au service de la Tunisie et de la centrale syndicale.

Il a ajouté que le mouvement syndical demeure, aujourd’hui, imprégné par la lutte menée par les leaders syndicaux dont le militantisme continue d’inspirer les militants qui en tirent les enseignements et qui se mobilisent dans l’intérêt du pays.

Le secrétaire général de l’UGTT, les proches du défunt et des membres du bureau exécutif de l’organisation ouvrière, ont, récité la Fatiha à la mémoire du leader syndical.

