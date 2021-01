Les syndicats de l’enseignement veulent un reconfinement général

Les fédérations de l’enseignement secondaire et de l’enseignement de base ont appelé, mardi, le gouvernement à décréter un confinement général pour briser le cercle de contamination communautaire et protéger les élèves contre le coronavirus.

Dans une déclaration conjointe, elles ont appelé le gouvernement à prendre toutes les mesures économiques et sociales nécessaires pour atténuer l’impact de l’épidémie sur la population. Elles ont, également, appelé le ministère de l’Education à mobiliser les fonds suffisants et à fournir le matériel logistique nécessaire pour assurer une application stricte du protocole sanitaire dans les établissements éducatifs.

Dans une déclaration à la TAP, le secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire, Lasaad Yaacoubi a demandé au gouvernement et au ministère de l’Education d’agir d’urgence surtout que le nombre des élèves testés positifs connaît une tendance à la hausse, faisant savoir que les syndicats feront pression sur le gouvernement si aucune décision n’est prise dans les plus brefs délais.

Il a souligné que la suspension des cours et le respect du protocole sanitaire dans le milieu scolaire font partie des prérogatives du gouvernement, qui doit, selon lui, assumer ses responsabilités et sauver la vie des citoyens.

Les deux fédérations ont appelé le ministère de l’Education à entamer des négociations urgentes avec la partie syndicale sur toutes les questions relatives au déroulement du reste de l’année scolaire de manière à ne pas porter atteinte au niveau des élèves.