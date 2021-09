Les Taliban assurent contrôler la vallée du Panchir, la résistance dément

Les Taliban ont annoncé, lundi, avoir pris le contrôle « complet » de la vallée du Panchir. De son côté, le Front national de résistance affirme détenir des « positions stratégiques » et assure que le combat continuera.

Situation confuse dans la vallée du Panchir. Les Taliban ont annoncé, lundi 6 septembre, avoir pris le contrôle complet de la vallée, dernière poche de résistance à leur encontre, alors que le chef de la diplomatie américaine est attendu à Doha pour y évoquer la situation en Afghanistan.

La vallée du Panchir, enclavée et difficile d’accès, à 80 km au nord de Kaboul, était le dernier foyer d’opposition armée aux Taliban, qui ont pris le pouvoir le 15 août après une campagne militaire éclair et obtenu le départ des dernières troupes étrangères deux semaines plus tard.