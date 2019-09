Les Taxistes bloqueront l’entrée d l’aéroport d’Enfidha le 9 septembre

La Chambre syndicale nationale des propriétaires des Taxis touristiques (organisation patronale) a annoncé l’organisation d’un sit-in devant l’Aéroport International d’Enfidha-Hammamet, mardi 10 septembre, à partir de 10h du matin, pour protester contre l’absence d’équité dans l’octroi des badges d’entrée à l’aéroport.

La Chambre syndicale a précisé, dans un communiqué, que ce sit-in a pour objectif, d’attirer l’attention des autorités, aux difficultés rencontrées par les propriétaires des taxis touristiques dans ce domaine, contestant la participation de parties non représentative de la profession à la gestion de la Station. Elle a proposé d’annuler tous les badges d’entrée à la station et de se contenter des documents officiels, ce qui soumet l’accès à la station de l’aéroport, à la capacité d’accueil sur place, comme c’est le cas pour l’Aéroport international Tunis-Carthage, ou bien d’octroyer des badges à tous les professionnels et conducteurs sans discrimination.

La chambre syndicale a menacé, par ailleurs d’avoir recours à d’autres moyens de protestation si la direction de l’Aéroport d’Enfidha Hammalet ne réagit pas favorablement à sa demande.