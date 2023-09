Le temps sera ensoleillé et peu nuageux dans la plupart des régions ce dimanche 17 septembre. Selon le bulletin quotidien de l’Institut national de météorologie, les températures seront comprises entre 36 et 42° et environ 23° sur les côtes Est.

L’INM recommande la vigilance prés des côtes où le vent peut atteindre 40kms/h et la mer sera agitée.

