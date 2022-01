Les températures en légère baisse, en ce 1er jour de l’année

Les températures accuseront une légère baisse, samedi, et les maximales se situeront entre 15 et 22 degrés, a indiqué l’Institut National de la Météorologie, dans son bulletin quotidien.

Le temps sera marqué, le matin, par un bouillard localement épais sur les régions basses et proches des barrages et forêts. Le ciel sera, par la suite, peu nuageux sur la plupart des régions et localement nuageux sur le Nord et l’Ouest du pays. La mer sera houleuse et le vent soufflera fort du secteur Ouest près de côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.