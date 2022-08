Le temps, ce samedi, est prévu pour être peu nuageux sur l’ensemble du pays

Vent du secteur Nord sur le Nord et le Centre et du secteur Est sur le Sud, relativement fort de 30 à 50 Km/h près des côtes et le Sud et de faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer très agitée localement, houleuse sur le Nord et agitée ailleurs.

Températures légèrement en baisse, comprises entre 29 et 35 degrés sur le nord et les hauteurs les régions côtières et entre 35 et 39 degrés ailleurs.