Le temps, dimanche, est peu nuageux sur l’ensemble du pays. Vent de secteur Nord faible à modéré de 10 à 25 km/h. Mer peu agitée.

Les températures en légère hausse et les maximales seront comprises généralement entre 25 et 30 °C et atteignant 32°C sur le sud-ouest.

Demain, lundi, le temps sera dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions.

Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h.

Mer peu agitée.

Les températures en légère hausse, les maximales seront comprises entre 30 et 34 et voisines de 28°C sur les hauteurs ouest.