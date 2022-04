Les températures  entre 23 et 32 degrés, samedi

Le temps ce samedi, est brumeux le matin au Nord-ouest , associé à un manque de visibilité horizontale et devient de plus en plus dégagé durant les première heures de la journée.

Températures en hausse par rapport à la moyenne de cette période de l’année, elles sont situées entre 26 et 32 degrés et à 23 degrés sur les hauteurs.

Temps généralement dégagé à peu nuageux et vent de secteur Sud relativement fort près des côtés et faible à modéré sur le reste des régions.

Sa vitesse dépasse temporairement 70 km/h et il soufflera sous forme de rafales au début de la nuit dans certaines régions du Nord. Mer agitée à localement très agitée.