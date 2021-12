Les températures entre 8° et 13° degrés samedi

Le temps restera hivernal samedi, 11 décembre 2021, dans le Nord et localement le Centre avec des nuages qui seront parfois intenses avec des pluies éparses et localement orageuses.

Le ciel sera peu nuageux dans le reste des régions du pays, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie(INM).

Le vent soufflera de Nord-Ouest fort à très fort de 60 à 80 km/h près des côtes et sur les hauteurs, dépassant localement 90 km/h sous forme de rafales et modéré à relativement fort de 30 à 50 km/h ailleurs.

La mer sera très houleuse avec des fortes vagues au Nord et houleuse dans le reste des côtes. Les températures seront en baisse dans le Nord et les hauteurs. Elles oscilleront entre 8 et 13 degrés et entre 14 et 19 degrés ailleurs.