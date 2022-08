Les températures repartent à une hausse caniculaire dès samedi

Le mercure va grimper progressivement, à partir de demain samedi 13 Août, dans la plupart des régions, avec l’apparition d’un vent de Sirocco, a annoncé, vendredi, l’INM, dans un bulletin météorologique spécial.

Cette hausse sera perceptible au début de la semaine prochaine, surtout dans les régions intérieures du pays. Les maximales oscilleront entre 40 et 44 degrés et atteindront localement 47 °C au sud-ouest, dépassant ainsi, les normales saisonnières de 4 à 8 degrés.

Dans les régions côtières, les maximales seront de 36 à 40 degrés. Les températures vont baisser progressivement, à partir de jeudi 18 août 2022, à l’exception du sud-ouest où elles resteront élevées.

Déjà, un vent de Sirocco a soufflé sur Mogren, Béja, le Kef et El Borma au cours des dernières 24h, alors que des vents forts ont été enregistrés à Tozeur (54 km/h), Nabeul, Siliana, Kasserine, Gafsa, Kébili, Remada et El Borma (43 km/h) et Tabarka, Thala, Matmata, Médenine et Tataouine (40 km/h), a fait savoir vendredi, l’INM.

Pour ce vendredi, les maximales varieront entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 36 et 41 degrés dans le reste de régions avec l’apparition d’un vent de sirocco localement.

Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions à nuageux sur les régions Est. Vents faibles à modérés, se renforçant relativement vendredi après-midi, au sud, où ils susciteront des tourbillons de sable, au courant de la nuit.

Enfin, les précipitations enregistrées au cours des dernières 24h, ont concerné principalement, le Cap Bon (Béni Khiar: 13 mm, Dar Chaabane: 12 et Nabeul:10) avec de faibles quantités de pluie dans le gouvernorat de Sousse (Sousse ville et Kalaa Shogra: 2 mm, le port de Sousse , Hammam Sousse et Messadine: 1 mm).