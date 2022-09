Les températures repartent légèrement à la hausse

Une hausse des températures est attendue, samedi, 3 septembre 2022, avec déplacement des courants d’air vers le secteur sud. Les maximales seront comprises entre 32 et 38 degrés dans le nord et sur les hauteurs et entre 37 et 43 degrés dans le reste des régions avec vent de sirocco.

Le ciel sera partiellement nuageux et les nuages seront plus denses, l’après-midi, sur le Nord et le Centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies parfois orageuses. Possibilité de chute de grêle par endroits.

Le vent soufflera faible à modéré puis se renforçant relativement près des côtes Est avec une vitesse qui peut dépasser localement 60 Km/h lors de l’apparition de cellules orageuses.

La mer sera peu agitée à houleuse à l’Est du pays.