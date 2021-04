Les touristes américains vaccinés pourront voyager librement au sein de l’UE

Alors que les pays européens déconfinent progressivement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ouvert la porte à une reprise du tourisme international dès cet été.

- Publicité-

A condition d’être vaccinés contre le Covid-19, les touristes venant des Etats-Unis seront autorisés à visiter l’Union européenne dans les prochains mois, a-t-elle annoncé dimanche 25 avril, dans une interview au New York Times.

« Les Américains, d’après ce que je peux voir, utilisent des vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) », a-t-elle expliqué. « Cela permettra la libre circulation et les déplacements vers l’Union européenne », a-t-elle ajouté. « Car une chose est claire : les 27 Etats membres accepteront, sans condition, tous ceux qui sont vaccinés avec des vaccins approuvés par l’EMA », a assuré Ursula von der Leyen au quotidien. L’EMA a notamment approuvé les vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech et Johnson and Johnson, qui sont les trois vaccins actuellement utilisés aux Etats-Unis.