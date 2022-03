La confusion régnait mercredi aux Émirats arabes unis où il a été annoncé que les visiteurs ukrainiens avaient désormais besoin d’un visa. Aujourd’hui, selon Politico, cette mesure a été ramenée à l’exemption de visa, rapporte le site « eTurboNrws ».

Ila fait observer que le tourisme russe aux EAU, en Turquie, aux Maldives, en Egypte, en Tunisie, en Biélorussie et en Arménie engrange des bénéfices. Une augmentation record des visiteurs russes est attendue malgré les sanctions économiques.

Alors que les pays de l’Union européenne sont confrontés à leur plus grande crise en matière de réfugiés, en raison de la guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine, les citoyens ukrainiens arrivent en nombre sans précédent en Pologne, en Hongrie, en Roumanie et dans d’autres pays de l’Union européenne. À ce jour, plus d’un million de personnes ont fui ce pays déchiré par la guerre. Les réfugiés ne sont pas considérés comme un fardeau mais sont accueillis et pris en charge.

Des bus entiers de réfugiés ukrainiens sont acheminés vers d’autres pays de l’UE, comme l’Allemagne. Alors que la plupart des citoyens de l’UE bénéficient d’une exemption de visa avec les États-Unis, ces derniers restent fermés aux Ukrainiens, à moins qu’ils ne fassent une demande préalable de visa auprès de l’ambassade des États-Unis en Ukraine.

Hier, les Émirats arabes unis ont temporairement suspendu l’exemption de visa pour les citoyens ukrainiens. Les citoyens russes peuvent toutefois arriver sans visa aux Émirats arabes unis et peuvent dépenser de l’argent dans les hôtels 5 étoiles de Dubaï et d’Abu Dhabi.