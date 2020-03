Les traversées suspendues pour les voyageurs via les ports italiens et maintien de celles des marchandises

Un navire commercial en provenance de l’Italie transportant 25 conteneurs a accosté hier samedi à 11h 50 mn au quai du port de la Goulette, a fait savoir dimanche l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP).

L’office a affirmé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que seul l’équipage était à bord de ce navire commercial italien et ne l’a pas quitté, en concrétisation des mesures préventives contre les risques de la propagation du coronavirus et en application des directives imposées dans ce sens par le ministère du Transport et de la Logistique.

Pour rappel, l’OMMP a publié le 9 mars dernier un communiqué concernant la suspension, à partir du 11 mars courant jusqu’au 1er avril 2020, de l’accostage des paquebots transportant des voyageurs en provenance des ports italiens dans les ports commerciaux tunisiens.

Il a, également, été décidé de réduire à 50% par semaine les traversées maritimes entre les ports de la Goulette et Marseille (France), jusqu’au 4 avril 2020.

Il convient de rappeler que le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a annoncé, vendredi dernier, un ensemble de mesures, notamment l’annulation de tous les vols aériens avec l’Italie.

La Tunisie compte jusqu’ici, selon des données officielles, 18 cas du coronavirus confirmés dont 9 cas importés et 9 autres locaux.