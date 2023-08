Les trois industriels qui font plus, sinon autant, que les banques

Ils ne sont pas banquiers, mais travaillent et investissement avec l’aide de leurs banquiers respectifs. Ils sont des industriels, et leurs revenus, à la fin du 1er semestre 2023, dépassent ceux de la meilleur des banques de la place.

A la fin juin 2023, le revenu global de la Biat était de 692,621 MDT, le revenu le plus élevé de tout le secteur bancaire tunisien. A la même période, le revenu global de Délice Holding de la famille de Hamdi Meddeb (702,849 MDT), dépassait celui de la plus grosse des banque, et était déjà en hausse.

Celui de l’entreprise One-Tech Holding de la famille Sellami (593,5 MDT), n’était pas loin, mais la Holding faisait déjà mieux que la STB, meilleure banque publique, et mieux encore que les 489,2 MDT de la seconde des banques publiques qu’est la BNA.

Partie de la BNA, où elle travaillait avant de s’engager dans l’aventure SAH, Jalila Mezni et son partenaire, réalisaient à la mi-2023 un revenu global presqu’autant que celui de la BNA, et autant que la STB.