L’ES Tunis entamera sa campagne pour la défense de son titre dimanche prochain

L’Espérance sportive de Tunis entamera ce dimanche sa campagne pour la défense de son titre de champion d’Afrique de football, en allant défier les tchadiens d’Elect sport FC à au stade Idriss MahamatOuya à Ndjamena à partir de 15h30, pour le compte du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique.

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre ivoirien Bienvenu Sinko pour diriger ce match. Il sera assisté par ses compatriotes Gabriel KouameKangah et Prosper Adiouman. Le quatrième arbitre sera François Fréderic KouassiBiro alors que le commissaire du match est l’égyptien Abdelfattah Karam Kordy. Le match retour, se jouera entre le 27 et 29 septembre en cours.

Les “sang et or” effectueront six séances d’entrainement avant cette confrontation (4 à Tunis et 2 à Ndjamena). Le voyage au Tchad est programmé pour vendredi prochain.

De son côté, l’Etoile sportive du Sahel, l’autre représentant tunisien dans la compétition jouera l’aller de ce 2e tour préliminaire à Kumasi face aux ghanéens d’Asanti Kotoko, dimanche prochain à partir de 16h (HT). Le match sera dirigé par le libérien Hassan Corneh.

L’ES Sahel avait éliminé au premier tour préliminaire les guinéens de Hafia Conakry.