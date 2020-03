Les Tunisiens appelés à un “usage responsable” du réseau Internet

Pour éviter tout encombrement et perturbation du réseau, le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale a appelé les internautes en Tunisie à un “usage responsable”, pendant les heures de travail et ce, du lundi au samedi, de 9h00 du matin jusqu’à 18h00.

“Ceci permettra d’alléger la pression sur le réseau d’Internet, ce qui favorisera des conditions meilleures de travail et d’éducation à distance”, a expliqué le département ministériel dans communiqué.